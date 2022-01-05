مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يلتقي نظيره القطري

العالم - قطر

وخلال اللقاء الذي عقد فى العاصمة المصرية القاهرة، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا،نحو تحقيق مصالح الشعبين، حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وناقش الجانبان المستجدات والتطورات على الساحة العربية، وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

ويمثل هذا اللقاء، نقلة مهمة فى مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة فى تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة بحسب الوكالة.