الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد رمضان: استهداف قاعدة عين الأسد كان أحد الخيارات وكانت هناك عدة خيارات أخرى لكن ما كنا نريد استهداف قاعدة تكون فيها قوات عراقية

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: ملف سوريا يثير جدلاً بين المعارضة التركية والحكومة

سرايا القدس: المعركة القادمة مع الاحتلال سيكون لها طابع ذو حدين

بوريل: موسكو تزيد الحشد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

العراق.. إعلان يوم غد الخميس عطلة رسمية بمناسبة عيد الجيش

الجزائر تقرر استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

'أميكرون' يتحزم على ابواب العراق