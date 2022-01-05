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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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العميد رمضان شريف: القدرات الصاروخية والعلاقات الاقليمية خط أحمر لن نتفاوض بشأنهما
العميد رمضان: التهديدات الإسرائيلية ضد إيران هي للاستهلاك الداخلي
العميد رمضان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يتمثل بخروج القوات الاميركية من المنطقة واليوم قد شهدنا خروجهم من أفغانستان والعراق
العميد رمضان: الصهاينة إن كانوا يستطيعون مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لفعلوا ذلك كما هاجموا سابقا المنشآت النووية في العراق وسورية
العميد رمضان: استهداف قاعدة عين الأسد كان أحد الخيارات وكانت هناك عدة خيارات أخرى لكن ما كنا نريد استهداف قاعدة تكون فيها قوات عراقية
العميد رمضان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يتمثل بخروج القوات الاميركية من المنطقة واليوم قد شهدنا خروجهم من أفغانستان والعراق
مراسل العالم: مقتل قائد مايسمى باللواء الثاني خاصة العميد فرحان النقيب ضمن عشرات المرتزقة بنيران القوات اليمنية في جبهة البلق بمأرب
مراسل العالم: اكثر من 70 غارة لطيران العدوان السعودي على شبوة ومارب في اليمن خلال الساعات الماضية
مصادر فلسطينية: الملك الاردني عبدالله الثاني يلتقي في العاصمة عمان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
قناة العالم تعرض مشاهد من الغنائم التي حصلت عليها القوات اليمنية في معسكر الخنجر في اليتمة
العميد رمضان: الصهاينة إن كانوا يستطيعون مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لفعلوا ذلك كما هاجموا سابقا المنشآت النووية في العراق وسورية
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
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