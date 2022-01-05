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لليوم الثاني.. المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش

لليوم الثاني.. المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

حاول المتطرف "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير، مساء اليوم الأربعاء، اقتحام غرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى اساف هروفيه،  بعد أن سمحت له شرطة الإحتلال الدخول إلى المستشفى.

العالم- فلسطين

وأمس الثلاثاء، حاول بن غفير اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في مستشفى (أساف هروفيه)، عقب إعلان انتصاره وانتزاعه للحرية بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

وحضر بن غفير بصحبة مجموعة من ناشطي اليمين المتطرف الذين اقتحموا القسم الذي يرقد به أبو هواش، وحاولوا الاعتداء على أفراد عائلته والمتضامنين معه الذين حضروا للاحتفاء بانتصاره.

كما شهد محيط غرفة أبو هواش مناوشات بين عائلته والمتضامنين معه وقوات شرطة الاحتلال التي حضرت لحماية بن غفير، وانتزعت بالقوة علم فلسطين الذي رفعه المتضامنون.

يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ141 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، لينتهي يوم 26 فبراير/شباط المقبل دون التجديد له.

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لليوم الثاني.. المتطرف بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش

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