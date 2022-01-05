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ناطق أنصارالله محمد عبدالسلام: كما كل دولة معنية بالدفاع عن مياهها فاليمن معني قطعا بممارسة كامل الحق في الدفاع عن أمنه وأمن مياهه الإقليمية

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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