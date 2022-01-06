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وكالة الأنباء العراقية: الدفاعات الجوية تتعامل مع طائرة مسيرة مجهولة حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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