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الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ولا أحد فوق الدولة

الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ولا أحد فوق الدولة
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، مشددا على أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في عمل القضاء.

العالم - تونس

وقال سعيّد خلال استقباله عميد المحامين إبراهيم بودربالة في قصر قرطاج: "لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء"، مضيفا أن "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".

وتابع: "لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي"، داعيا الكثيرين من "أصحاب الفتاوى" إلى العودة للأديب والفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو، مقبتسا: "السلطة هي للشعب والوظائف توزع".

وقال:"العدل هو أساس العمران".

وأكد أن "بعض الذين تولوا السلطات والوظائف العليا في المحاكم كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا امتدادا لقوى سياسية وعصابات إجرامية".

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