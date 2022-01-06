الرئيس التونسي: يجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ولا أحد فوق الدولة

العالم - تونس

وقال سعيّد خلال استقباله عميد المحامين إبراهيم بودربالة في قصر قرطاج: "لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء"، مضيفا أن "لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي".

وتابع: "لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي"، داعيا الكثيرين من "أصحاب الفتاوى" إلى العودة للأديب والفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو، مقبتسا: "السلطة هي للشعب والوظائف توزع".

وقال:"العدل هو أساس العمران".

وأكد أن "بعض الذين تولوا السلطات والوظائف العليا في المحاكم كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا امتدادا لقوى سياسية وعصابات إجرامية".