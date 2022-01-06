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مسؤول عسكري: وزارة الدفاع تسعى لايجاد تحول في المجالات الدفاعية وغيرها

مسؤول عسكري: وزارة الدفاع تسعى لايجاد تحول في المجالات الدفاعية وغيرها
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد مسؤول بوزارة الدفاع بالجمهورية الاسلامية الايرانية بان الوزارة تسعى لايجاد تحول في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية في البلاد.

العالم - ايران

وقال العمید طلائي مساعد شؤون تنمية الادارة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الدفاع الايرانية في تصريح له الاربعاء خلال لقائه محافظ همدان (غرب): ان وزارة الدفاع تهدف لبناء 100 الف وحدة سكنية في انحاء البلاد في سياق سياسات الحكومة.

ونوه الى ان التخطيط لبناء هذه الـ 100 الف وحدة سكنية من قبل وزارة الدفاع ياتي في اطار خطة من 3 اعوام وسيتم رفعه الى 500 الف وحدة واضاف: ان بناء الوحدات السكنية للقوات المسلحة من قبل وزارة الدفاع يعد جزءا من خطة المبادرة الوطنية للسكن في الحكومة الثالثة عشرة.

واشار الى انه سيتم في غضون الايام القادمة تقديم وتنفيذ وثيقة التحول في المجالين الاقتصادي والثقافي في الحكومة وقال: ان وزارة الدفاع تتولى دورا مهما ومؤثرا في وثيقة التحول الاقتصادي والثقافي.

واكد بان وزارة الدفاع تسعى لتعميم تكنولوجيا الصناعات الدفاعية على الصناعات في المجالات الاخرى وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية واضاف: ان وزارة الدفاع تعمل لايجاد تحول في المجالات الدفاعية وغير الدفاعية في البلاد ومنها العلمية والتكنولوجية.

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