استشهاد فلسطيني خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلع اشتباك مسلح ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد الشاب حشاش.

وشوهدت والدة الشهيد حشاش وهي تودعه بالزغاريد بعد وصوله إلى مستشفى "رفيديا"، وسط تجمع لأهالي الشهيد وأقربائه وأصدقائه في المستشفى.

وتشتعل الضفة الغربية بالمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل مداهماتها واقتحاماتها اليومية للأحياء والبلدات الفلسطينية، وتمارس عملياتها الإرهابية في ترويع الآمنين واعتقال الشبان وممارسة القمع والتخويف وإغلاق الطرق ومداهمة المنازل.

وبالتزامن مع جرائم قوات الاحتلال يعربد المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة كافة، بحماية من قوات الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومتهم اليمينية المتطرفة، لتحقيق مكتسبات استيطانية على حساب منازل وممتلكات وأراضي المواطنين.