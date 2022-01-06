الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس

استشهاد فلسطيني خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، الشاب بكير حشاش، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك مسلح على أطراف مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية، أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلع اشتباك مسلح ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد الشاب حشاش.

وشوهدت والدة الشهيد حشاش وهي تودعه بالزغاريد بعد وصوله إلى مستشفى "رفيديا"، وسط تجمع لأهالي الشهيد وأقربائه وأصدقائه في المستشفى.

وتشتعل الضفة الغربية بالمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل مداهماتها واقتحاماتها اليومية للأحياء والبلدات الفلسطينية، وتمارس عملياتها الإرهابية في ترويع الآمنين واعتقال الشبان وممارسة القمع والتخويف وإغلاق الطرق ومداهمة المنازل.

وبالتزامن مع جرائم قوات الاحتلال يعربد المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة كافة، بحماية من قوات الاحتلال وبغطاء سياسي من حكومتهم اليمينية المتطرفة، لتحقيق مكتسبات استيطانية على حساب منازل وممتلكات وأراضي المواطنين.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حاخام صهيوني يهدد الفلسطينيين بالقتل..وجنود الاحتلال يسرقون الأسلحة

عشرات الإصابات باقتحام الاحتلال لمدرسة شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كازاخستان..جميع المنظمات المالية توقف أنشطتها

شراكة ابن سلمان وآل شيخ لتنفيذ مشروع 'الإنفتاح'

استنفار للقوات السودانية تحسباً لمظاهرات 6 يناير

شاهد بالفيديو.. ماذا لو فاز اليمين المتطرف في فرنسا.. هل ستشهد حرباً اهلية؟

شاهد بالفيديو.. بعد جلاء الظالم.. ظهرت صور ناصر المظلومين في كابول

دمشق تجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية