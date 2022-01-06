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بعد جلاء الظالم.. ظهرت صور ناصر المظلومين في كابول

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

مع غیاب القوات الامريكية هذا العام تزينت شوارع العاصمة الافغانية كابول بصور الجنرال قاسم سليماني في الذكرى الثانية لاغتياله.

العالم- مراسلون

في كابول اجتمع أهل العلم والشعر والأدب بهذه المناسبة ضمن ندوة علمية تحت عنوان "كيف نكمل مسيرة الشهيد سليماني"، وتناول المشاركون ابعاد شخصية الشهيد سليماني الثورية وسبل الاستفادة منها في تربية الاجيال الناشئة.

شعبياً، شارك الافغان بكثافة في الفعاليات المتنوعة التي نظمت بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية، مشددين على متابعة نهج الشهيد للتحري من الطاغوت والارهاب.

والشهيد كان يتابع عن كثب الملفات الاقليمية، ومنها الملف الافغاني والهدف الذي وضعه نصب عينيه دائماً نصرة المظلوم، وهي كانت من أهم خصائص الشهيد سليماني الذي كان ولايزال يكون رمزاً للشجاعة والإيمان.

وكانت العاصمة الافغانية كابول شهدت تنظيم سلسلة من الفعاليات المتنوعة في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، حيث نظمت السفارة الايرانية في كابول لقاء شارك فيه وفداً من حكومة تصريف الاعمال التابعة لطالبان وشخصيات بارزة.

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