الجهاد الإسلامي: ما قبل انتصار أبوهواش سوف لن يكون كما بعده

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "ضيف وحوار" تقدم هيثم أبوالغزلان بالتهنئة للأسير أبوهواش وأسرته والشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني قد توحد خلف المقاومة والأسير هشام أبوهواش.

وأضاف أن أهمية هذا الإنجاز تتمثل في قدرة المقاومة على ربط الملفات ببعضها، أي ربط ملف الأسرى مع قطاع غزة ومع سلاح المقاومة.

وأشار إلى أن انتصار أبوهواش لم يشكل معركة تحدي وحسب، بل إنما هي إثبات أن الأسرى الفلسطينيين لن يتركوا لوحدهم.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن ما قبل الانتصار الذي حققه أبوهواش سوف لن يكون كما بعده، مؤكدا أن المعركة التي خاضها أبوهواش على مدار 141 يوما وإضافة إلى ما خطته سابقة استطاعت أن توحد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه القضية إنما هي قضية مقدسة لدى الفلسطينين وتساهم في توحيدهم أكثر من أي قضايا أخرى، إذ أنه الأسرى يشكلون مدارس نضالية وجهادية.

ونوه إلى الاحتشاد الكبير شعبيا وفصائليا وحتى رسميا، بالإضافة إلى البعد العربي والدولي، حيث ساهم جميع ذلك في إنجاح جهود الأسير أبوهواش خلال معركته.

ودعا هيثم أبوالغزلان إلى استمرار الدعوة من قبل الفصائل الفلسطينية لدعم الأسرى، وأضاف أن استمرار المعركة يشير إلى أن قضية الأسرى باتت اليوم في رأس أولويات عمل المقاومة الفلسطيني، مشددا على أن المقاومة لا تترك أسراها.

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