الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار للبرهان: السودان يحتاج إلى توافق سياسي

مستشار للبرهان: السودان يحتاج إلى توافق سياسي
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

شدد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أن بلاده بحاجة إلى توافق سياسي أكثر من أي وقت مضى خاصة في الموضوعات الملحة.

العالم - السودان

وقال أبو هاجة في تصريح مكتوب نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن " الوطن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توافق القوى السياسية خاصة على الموضوعات الملحة بعيدا عن الخلافات".

وأضاف" "نرحب بمقترحات الأصدقاء (لم يسمهم)، إلا أن التعويل هو على الحل النابع من الإرادة الوطنية".

والإثنين، أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" استعداد المنظمة الدولية لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد.

وأردف أبو هاجة، أن" حالة اللا دولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حاليا ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن".

وشدد على أن "الجيش والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن، ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية".

والأربعاء، حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع "أصحاب المصلحة" في السودان على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين.

والثلاثاء، حث الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، بشدة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية ودعم دولي لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قتل خلالها 3 أشخاص وجرح 108 آخرون، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

روابط ذات صلة

البرهان يلتقي السفير الامريكي في الخرطوم..ماذا دار بينهما؟

البرهان: 'أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة'

شاهد.. مصير السودان بعد استقالة عبدالله حمدوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتصام أبناء الجولان رفضا لمخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية

اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟ 

5818 إصابة كورونا جديدة و20 حالة وفاة في لبنان

بعيد الجيش العراقي.. العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون

أكثر من ألف جريح في الاحتجاجات كازاخستان

طهران تحذر من سوء استغلال الاضطرابات في كازاخستان من قبل جهات اجنبية