مستشار للبرهان: السودان يحتاج إلى توافق سياسي

العالم - السودان

وقال أبو هاجة في تصريح مكتوب نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن " الوطن يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى توافق القوى السياسية خاصة على الموضوعات الملحة بعيدا عن الخلافات".

وأضاف" "نرحب بمقترحات الأصدقاء (لم يسمهم)، إلا أن التعويل هو على الحل النابع من الإرادة الوطنية".

والإثنين، أعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" استعداد المنظمة الدولية لتسهيل حوار شامل يؤدي إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد.

وأردف أبو هاجة، أن" حالة اللا دولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حاليا ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن".

وشدد على أن "الجيش والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن، ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية".

والأربعاء، حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع "أصحاب المصلحة" في السودان على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين.

والثلاثاء، حث الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، بشدة السودانيين على الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية ودعم دولي لمعالجة قضايا الفترة الانتقالية".

وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية بالبلاد، قائلا: "قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني".

وجاءت استقالة حمدوك، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم قتل خلالها 3 أشخاص وجرح 108 آخرون، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية).

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.