قلق كبير يسود القيادات الصهيونية من الكم الكبير لطائرات حزب الله المسيرة

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وكشف موقع نتسيف نت الإلكتروني العبري، عن خطر يهدد مستقبل الكيان من الجبهة الشمالية، موضحا أن "إسرائيل تتخوف من ترسانة الطائرات ال​مسيرة​ التي يمتلكها ​حزب الله​، والتي تشكل خطرا حقيقيا، خاصة وأن الحزب يقوم بنشر طائرات للتجسس بالقرب من إسرائيل".

وأوضح الموقع أن حزب الله يقوم بتسيير العشرات من طائرات دون طيار بهدف التصوير الفوتوغرافي لجمع معلومات استخباراتية عن "إسرائيل"، ناشرا أسماء بعض المناطق التي تنطلق منها هذه الطائرات داخل الأراضي اللبنانية.

وشدد على أن حزب الله يعتزم مهاجمة الدفاعات الجوية الإسرائيلية ب​الطائرات المسيرة​ الانتحارية في حال دخولها أي حرب مستقبلية بين الجانبين، من أجل إجراء عملية تشويش على قدرة إسرائيل بشأن التصدي لوابل ​الصواريخ​ التي يمتكلها الحزب اللبناني والمتوقع أن يطلقها مع أي سيناريو للحرب المستقبلية.