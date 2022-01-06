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مكتب إعلام الأسرى:الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم السادس للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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