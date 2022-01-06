كازاخستان .. استعادة مطار "ألماتي" الدولي من المتظاهرين

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضح يرجان باباكوماروف، نائب والي مدينة ألماتي في تصريح مساء الأربعاء، أنه تم إطلاق عملية أمنية خاصة ضد الإرهاب في المدينة.

وأضاف أنه في إطار العملية الأمنية تم استعادة مطار ألماتي من المتظاهرين، مؤكدا اتخاذ إجراءات لإعادة تنشيط المطار من جديد.

وسبق أن أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، أن المتظاهرين كانوا جماعات إرهابية مدربة خارج البلاد قد استولت على مطار ألماتي و5 طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد زيادة أسعار الغاز المسال، تلاها إعلان حالة الطوارئ في عدد من المدن، بينها العاصمة نور سلطان، بهدف حفظ الأمن العام.