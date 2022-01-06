الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ا ف ب عن السلطات في كازاخستان: أكثر من ألف جريح في التظاهرات

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتصام أبناء الجولان رفضا لمخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية

اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟ 

5818 إصابة كورونا جديدة و20 حالة وفاة في لبنان

بعيد الجيش العراقي.. العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون

أكثر من ألف جريح في الاحتجاجات كازاخستان

طهران تحذر من سوء استغلال الاضطرابات في كازاخستان من قبل جهات اجنبية