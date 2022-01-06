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بعيد الجيش العراقي..

العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون

العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

هنّأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الـ101، فيما جدد دعمه وتأييده في تعزيز قوة القانون وحفظ هيبة الدولة.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان: "بذكرى تأسيس الجيش العراقي البطل نتقدم بأزكى التهاني لأبنائنا الغيارى في القوات المسلحة بكل صنوفها قادة وآمرين ومراتب وهم يقفون بكل عز وصلابة في مواجهة الإرهاب والتصدي له"، مجدداً دعمه وتأييده "في تعزيز قوة القانون وحفظ هيبة الدولة".

وأضاف ،"نستذكر معاً في هذا اليوم تضحياتهم الخالدة بالأمس القريب وتسطيرهم في الدفاع عن الوطن ملاحم بطولية مع إخوتهم في باقي القوات الأمنية، شرطة وحشداً ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، التي سيذكرها العراقيون بزهو وافتخار بتلك العقيدة الوطنية الراسخة"، مبيناً أنه "بهذه المناسبة الكريمة نتمنى لجيشنا العزيز مزيداً من التقدم والتطور والانتصار، ولشعبنا الكريم العزة والكرامة والازدهار حمى الله العراق وأهله من كل شر والرحمة والرضوان لكل شهداء الجيش والأجهزة الأمنية".

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بعيد الجيش العراقي.. العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون

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