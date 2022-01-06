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هشام أبوهواش و كسر إرادة الاحتلال

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هيثم أبوالغزلان أن ما قبل الانتصار الذي حققه الأسير هشام أبوهواش سوف لن يكون كما بعده، مشددا على أن أهمية هذا الإنجاز تمثلت في قدرة المقاومة على ربط ملف الأسرى مع قطاع غزة ومع سلاح المقاومة.

العالم - خاص العالم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية خالد الأزبط أن إسناد المقاومة لقضية الأسير هشام أبوهواش والأسرى هو الذي جعل العدو الصهيوني يتراجع فعليا ويعلن الانهزام، مشددا على حدوث انقسام بين الشارع والحكومة الصهيونية أن احتجاز الأسرى الفلسطينين بات يشكل تهديدا لحياة المواطن الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة.

وصف الأكاديمي والباحث بالشأن الإسرائيلي محمد هلسة الحركة الأسيرة الفلسطينية بأنها الرافعة النضالية الهامة في الصراع مع الاحتلال، وقال إن الإسرائيلي بات يدرك مدى الالتفاف والتعاطي والوقوف الشعبي خلف هذه القضية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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