هل الاضطرابات في كازاخستان ورائها قوى خارجية؟

خاص بالعالم

وقال قنا في حديث لقناة العالم: ان الحكومة في كازاخستان تجاوبت مع المواطنين بشأن موضوع اسعار الغاز، غير ان المؤشرات تكشف عن وجود تدخلات في كازاخستان، ما ادى الى سخونة الاحتجاجات على رفع اسعار الغاز المسيل.

وقد تفاقمت الاوضاع في الشارع الكازاخي بعد قرارات الحكومة الاخيرة برفع اسعار الغاز، وهو ما دفع هؤلاء المتظاهرين الغاضبين الى اقتحام ادارات رسمية من بينها مبنى البلدية في العاصمة الماآتي.

هذا وكانت الشرطة في كازاخستان قد اعلنت مقتل عشرات المحتجين وإصابة أكثر ألف اخرين خلال عمليات قمع في مدينة الماتي، كبرى مدن البلاد.

الى ذلك أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا عزمها إرسال قوات لحفظ السلام الى كازاخستان.

وقال رئيس المنظمة، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن القوات سيتم ارسالها لفترة محدودة من أجل استقرار الأوضاع في كازاخستان.

وكان الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قد طلب المساعدة من التحالف للتصدي لأعمال الشغب التي ينفذها إرهابيون مدربون في الخارج، على حد وصفه. فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ العامة.

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