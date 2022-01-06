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الحريري لجعجع: "العب في ملعبك كما تشاء واترك الاكثرية السنية بحالها"

الحريري لجعجع:
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

اشار امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري الى انها ليست المرة الاولى التي يحاول فيها رئيس حزب القوات سمير جعجع الفصل بين الاكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر ان الاكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي.

العالم _لبنان

واعتبر في تصريح له بان "المقصود بهذا الفصل حتماً "تيار المستقبل" وقيادته، الا اذا كان جعجع يعتبر أن بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل اكثرية يعتد بها وفي الامكان تجييرها بالجملة او المفرق كي تصبح تحت خيمة "القوات".

ووجه احمد الحريري نصيحة من حليف سابق للحكيم "العب في ملعبك كما تشاء وعش الاحلام التي تتمناها .. لكن اترك الاكثرية السنية بحالها وتوقف عن ​سياسة​ شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية"، واضاف قائلا "النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش!".

وكان جعجع قد اعتبر بالامس بان "الاكثرية السنية هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على المستوى الشعبي لا القيادي، وكل من لديه نفس طروحاتنا سيكون هناك انسجاماً معه، والامور لم تعد تحتمل هدنات".

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الحريري لجعجع: "العب في ملعبك كما تشاء واترك الاكثرية السنية بحالها"