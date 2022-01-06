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ترامب يدعو  إلى "انتفاضة" ضد إدارة بايدن

ترامب يدعو  إلى
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أمة MAGA" إلى "الانتفاضة" ضد إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد كورونا، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول.

العالم-الاميركيتان

وانتقد ترامب في بيان صادر عن منظمة Save America PAC، الرئيس بايدن بسبب حديثه عن أن إدارته ستفرض اللقاح على أطفال المدارس وتجبر المدارس على الإغلاق، وسط زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال ترامب في البيان: "الآن، هناك حديث من قبل إدارة بايدن مرة أخرى حول إغلاق المدارس، وحتى فرض التطعيم على أطفال المدارس.. هذا أمر شائن ، وعلى أمة MAGA (make america great again) أن تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية".

يذكر أنه لم يكن هناك أي اقتراح بأي قرار من هذا القبيل من إدارة بايدن حتى الآن. ويجري فرض تفويضات اللقاح للمدارس العامة على مستوى الولاية، أو من قبل منطقة المدرسة، أو المنطقة التعليمية.

هذا وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يحصل جميع الأمريكيين من سن الخامسة وما فوق على اللقاح المضاد لكورونا، بهدف الوقاية من المرض الشديد.

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