اجراء هولندي ضد فلسطين

العالم - فلسطين

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان الهولندي، أمس الأربعاء، إن "الصلات الفردية بين اتحاد لجان العمل الزراعية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعدم الانفتاح في هذا المجال من جانب اتحاد لجان العمل الزراعية؛ هي سبب كافٍ لعدم تمويل أنشطة اتحاد لجان العمل الزراعية".

وبينت أن التحقيق الخارجي الذي استند إليه قرارها هذا؛ لم يثبت وجود "صلات تنظيمية بين اتحاد لجان العمل الزراعية، وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ولا أثبت وجود "تدفقات مالية بين اتحاد لجان العمل الزراعية، وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

من جهته؛ سارع الاتحاد إلى التعبير عن "صدمته وحزنه" لقرار الحكومة الهولندية، مؤكداً أنه "منذ البداية؛ كان هذا التحقيق مدفوعاً باعتبارات سياسية".

وفي المقابل؛ رحّبت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بقرار هولندا، وقالت في بيان إن "إسرائيل ستواصل حوارها مع هولندا ودول أخرى فيما يتعلّق بهذه المنظمات، التي يشكّل دعمها انتهاكاً للقانون الإسرائيلي" وفق تعبيرها.

و"اتّحاد لجان العمل الزراعية" منظمة غير حكومية تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين، وتتلقّى منذ 2007 تمويلاً من هولندا، وهو أحد ست منظمات غير حكومية فلسطينية أدرجها الاحتلال الإسرائيلي في 22 تشرين الأول/أكتوبر على قائمته للمنظمات الإرهابية، بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.