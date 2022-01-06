كازاخستان..مسلحون يحاصرون مستشفيين رئيسيين في ألما آتا

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في البيان "تم إبلاغ أهالي البلدة بعملية مكافحة الإرهاب ونصحوهم بالاختباء في مكان آمن وعدم الوقوف بجانب النوافذ إذا كانت العملية الخاصة قريبة من المنزل".

وتجدر الإشارة إلى أن السكان قد تلقوا أيضا إشعارات عبر الرسائل القصيرة بالعملية المنتظرة.

في غضون ذلك، حاصر المسلحون مستشفيين كبيرين في ألما آتا، ولا يسمحان للمرضى والأطباء هناك، مما يعرض حياة الناس للخطر، وفقًا لبيان صحفي من القناة التلفزيونية الرسمية لكازاخستان.

وقالت القناة "هذا الصباح، حاصر أفراد عصابات مسلحون بالأسلحة النارية مستشفيين سريريين كبيرين متعددي التخصصات في ألماتي رقم 1 و 7، وفقا لمكتب القائد في ألما آتا، لا يسمح الإرهابيون للمرضى والأطباء والموظفين الطبيين بدخول المستشفيات، مما يعرض حياة وصحة المدنيين للخطر".

هذا وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.

وفي 5 يناير، فرض الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في منطقتي مانغستاو وألماتا ونور سلطان. يوفر هذا النظام، على وجه الخصوص، حظر تجول من الساعة 23.00 إلى 7:00، وحظرًا على تنظيم الأحداث الجماهيرية والإضرابات وبيع الأسلحة، فضلاً عن تعزيز حماية المرافق ذات الأهمية الخاصة.