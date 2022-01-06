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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يواصل حرمان الأسير المصاب بالسرطان عبدالباسط معطان من العلاج اللازم لحالته الصحية الصعبة والمقلقة

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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