أرمينيا ترسل حوالي 70 جنديا إلى كازاخستان

العالم-اسيا والبسافيك

وقررت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ السلام المشتركة إلى كازاخستان بعد النظر في طلب أستانا.

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" أرسلت ارمينيا حوالي 70 جنديًا، كجزء من الوحدة ، سيوفرون الحماية للأهداف الاستراتيجية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان.

وقال رئيس البلاد قاسم زومارت توكاييف، الاربعاء متحدثًا في اجتماع لمجلس الأمن في كازاخستان ، إنه طلب المساعدة من قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأكد رئيس الدولة أنه يعتبر أعمال الشغب في كازاخستان عدوانًا خارجيًا، حيث تدربت العصابات الإرهابية التي تسببت في أعمال الشغب في البلاد في الخارج.

بعد ذلك، في ليلة 6 يناير كانون الثاني، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بصفته رئيس مجلس الأمن الجماعي (أعلى هيئة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي)، أن قادة الدول المشاركة قرروا إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان.

وقد تضم قوات حفظ السلام الجماعية أفرادًا عسكريون وشرطة مدنية خاصة وقوات وأموال تخصصها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. تضم الوحدة الروسية وحدة من القوات المحمولة جوا.