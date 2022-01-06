اندلاع إحتجاجات مناهضة للحكومة بكازاخستان أعقبت رفع أسعار الغاز

العالم - خاص بالعالم

ككرة الثلج تتسارع التطورات الدراماتيكية المفاجئة في كازاخستان التي لطالما تميزت بالاستقرار السياسي منذ نحو 30 عاما، خلافا للجمهوريات السوفياتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.



ورغم أن شرارة الاحتجاجات بدأت في منطقة مانغيستاو، الواقعة غرب البلاد، فإنها انتقلت بسرعة إلى مناطق أخرى من الجمهورية، بما فيها العاصمة الحالية نور سلطان، والسابقة ألماتي.

الاحتجاجات العنيفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى وجرح نحو ألف آخرين على أيدي الشرطة أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبان إدارية؛ كذلك قتل عدد من عناصر قوات الامن وجرح المئات. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة اعتقلت نحو ألفي شخص.

هذه الاضطرابات هي الأسوا في تاريخ البلاد؛ أخفق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في قمعها رغم أنه تنازل على صعيد أسعار الغاز واقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ؛ واتخذ سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف.

بدورها أعلنتْ منظمةُ معاهدةِ الأمن الجماعي ارسالَ قواتِ حفظِ سلامٍ الى كازاخستان بعدَ تحولِ الاحتجاجات الى أعمالِ شغبٍ عنيفة.

وأعلنت روسيا وحلفائها في المنظمة إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام لفترة محدودة، وستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات من روسيا وبيلاروسيا وارمنيا وطاجيكستان وقرغيزستان 'حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية' و'مساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون.

بالتزامن مع إرسال هذه القوات؛ حث الاتحاد الأوروبي روسيا على احترام سيادة قازاخستان واستقلالها، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس والوصول لحل سلمي للوضع.

الأزمة أثارت شهية موسكو وواشنطن لتراشق الاتهامات؛ فقد ربطت وزارة الخارجية الروسية الاحتجاجات بدور تلعبه أيادٍ خارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وأن ما يجري هو خدعة قذرة تستهدف موسكو قبل المحادثات المهمة بعد أيام حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا.

وهو ما دفع المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي لرفض ما وصفته بالادعاءات الروسية المجنونة واعتبرتها جزءا من كتاب الخداع الروسي للتضليل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...