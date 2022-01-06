المتظاهرون السودانيون يطالبون بإسقاط حكم العسكر وتشكيل حكومة مدنية

العالم - خاص بالعالم

آلاف السودانيين خرجوا من جديد الى شوارع العاصمة الخرطوم وعدد من المدن لتاكيد مطالب الثورة في اسقاط حكم العسكر كما يقولون.

مسيرات وتظاهرات حاشدة ضمن فعاليات مليونية 6 يناير تدفقت الى الشوارع من مختلف مناطق الخرطوم.

التظاهرات هذه دعت اليها لجان المقاومة الشعبية وعدد من القوى الاخرى التي تدير التحركات الشعبية المناهضة للمجلس السيادي الذي يديره العسكر برئاسة الفريق اول عبدالفتاح البرهان.

المتظاهرون جددوا مطالبهم باسقاط الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية ومحاكمة المتورطين في قتل المحتجيين.

وقد سار االمتظاهرون نحو القصر الرئاسي لكن القوات العسكرية منعتهم واطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع والغازية.

وذكرت مصادر اعلامية ان قوات الامن استخدمت الرصاص وأن هناك ضحايا بين المحتجين.

وشهدت الشوارع المحيطة بالقصر اشتباكات عنيفة بعد ان رد المتظاهرون بالحجارة على القوات العسكرية.

هذا وقد استبقت السلطات التظاهرات وقامت بقطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول كما اقامت حواجز في اغلب الشوارع والجسور.

وينظم السودانيون منذ أكثر من شهرين مسيرات متواصلة احتجاجا على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما تاتي هذه التظاهرات بعد ايام قليلة من تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته بعد فشله في تشكيل الحكومة بسبب عدم موافقة القوى السياسية على الاتفاق الذي ابرمه مع البرهان.

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