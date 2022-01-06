الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

روسیا: أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة أمن واستقرار البلاد

روسیا: أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة أمن واستقرار البلاد
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا تعتبر الأحداث الأخيرة في كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة.

العالم ـ أوروبا

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم: "نعتبر الأحداث الأخيرة في دولة صديقة، محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة.. باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة".

وتابع: "روسيا تؤكد تمسكها بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتؤيد اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي وتصاعد العنف في كازاخستان.. سنواصل مشاوراتنا الوثيقة مع كازاخستان وحلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب".

كما ذكرت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة لتحقيق الاستقرار في الوضع. يشار إلى أن مهامهم ستكون حماية منشآت الدولة والعسكرية ومساعدة قوات حفظ النظام. وأفيد أيضا أن الوحدات المتقدمة من وحدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت بالفعل في أداء مهامها في كازاخستان.

بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

روابط ذات صلة

كازاخستان تغرق بالفوضى والرئيس يحذر من تعرض البلاد لعصابات ارهابية

أرمينيا ترسل حوالي 70 جنديا إلى كازاخستان

مقتل 13 شرطيا وإصابة 353 آخرين في مدينة ألما آتا الكازاخية

كازاخستان..مسلحون يحاصرون مستشفيين رئيسيين في ألما آتا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسیا: أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة أمن واستقرار البلاد

حماس: جرائم المستوطنين يجب أن تشكل ثورة عارمة بالضفة

إحمي نفسك من برد الشتاء بتناول هذه الاطعمة

جريمة قتل مروعة..  مقتل عائلة كاملة لمنتسب بالحشد باقتحام مسلحين لمنزله في بغداد

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

إيما واتسون تثير غضب الاحتلال بعد تضامنها مع فلسطين