روسیا: أحداث كازاخستان محاولة مستوحاة من الخارج لزعزعة أمن واستقرار البلاد

العالم ـ أوروبا

وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم: "نعتبر الأحداث الأخيرة في دولة صديقة، محاولة مستوحاة من الخارج لتقويض أمن وسلامة الدولة بالقوة.. باستخدام تشكيلات مسلحة مدربة ومنظمة".

وتابع: "روسيا تؤكد تمسكها بالتزامات الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتؤيد اعتماد تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع السياسي الداخلي وتصاعد العنف في كازاخستان.. سنواصل مشاوراتنا الوثيقة مع كازاخستان وحلفائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن اتخاذ خطوات إضافية لدعم مكافحة الإرهاب".

كما ذكرت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، تم إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة لتحقيق الاستقرار في الوضع. يشار إلى أن مهامهم ستكون حماية منشآت الدولة والعسكرية ومساعدة قوات حفظ النظام. وأفيد أيضا أن الوحدات المتقدمة من وحدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت بالفعل في أداء مهامها في كازاخستان.

بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.