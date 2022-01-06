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الرئيس الایراني: مستقبل البلاد سيكون مشرقا

الرئيس الایراني: مستقبل البلاد سيكون مشرقا
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أن مستقبل البلاد سيكون مشرقا، وذلك بفضل تضحية ودماء الشهداء.

العالم-إيران

وأشار رئيسي - لدى مشاركته بتشييع 150 شهيدا من الشهداء المجهولي الهوية (استشهدوا إبان الحرب المفروضة على ايران 1980-1988) - اليوم الخميس في طهران، أن رسالة الشهداء تتمثل بالعبودية لله وخدمة الناس وتحديد العدو ومقارعته وأن هذه الرسالة مقاربة لحل مشاكل البلاد والناس.

وشدد على ضرورة أخذ دروس والعبر من تشييع الشهداء للتمكن من تقديم الخدمة الخالصة ومكافحة التغلغل في البلاد والذي يمثل خطرا هاما يتوجب التحوط منه.

ولفت رئيسي الى أن وجود بعض الاحباطات في المجتمع مؤكدا أن بدعم دماء الشهداء فان جميع المشاكل ستحل قطعيا، وأن مستقبل البلاد سيكون باعثا على التفاؤل ومشرقا.

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