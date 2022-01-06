النهضة تحمل الرئيس التونسي كامل المسؤولية عن صحة البحيري

العالم - مراسلون

ومع تواتر اخبار عن الوضع الصحي الخطير للبحيري تمسكت قيادات حركة النهضة بتحميل المسؤولية كاملة في ذلك للرئيس قيس سعيد معتبرة ان لا شان لها بما يتردد من اخبار عن صراعات داخل اجهزة الحكم في علاقة بملف احتجاز البحيري

يذهب محللون الى ان غاية السلطات من وراء احتجاز البحيري ضرب الجبهة السياسية المعارضة الجاري تكوينها واضعاف تحرك الرابع عشر من هذا الشهر والذي يعد البحيري احد ابرز ركائز التحشيد الشعبي له

لن تزيد قضية احتجاز البحيري الوضع السياسي في تونس الا تعفنا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...