الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري: على كوريا الجنوبية الافراج عن الاصول الايرانية

باقري: على كوريا الجنوبية الافراج عن الاصول الايرانية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية "على باقري كني" خلال لقائه نظيره الكوري في فيينا انه على كوريا الجنوبية الافراج عن الاصول الايرانية.

العالم-إيران

واجتمع باقري اليوم الخميس مع نظيره الكوري "تشوي جانغ كان" الذي يزور فيينا حاليا واكد خلال اللقاء على كوريا الجنوبية العمل على الافراج عن الاصول الايرانية بمنأى عن ما تتمخض عنه المفاوضات في فيينا واضاف ان العقوبات الامريكية الاحادية لا تبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لايران.

وصرح ان امتناع كوريا غيرمبرر و غير الشرعي عن تسديد ديونها لايران يمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات الثنائية بين ايران وكوريا الجنوبية وعلى سيول عن تقوم بالافراج عن الاصول الايرانية على وجه السرعة.

من جانبه اشار جانغ كان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى ممثلية ايران في فيينا الى اهمية العلاقات بين سيول وطهران وقدم شرحا حول الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية معلنا ان بلاده تعمل على تسديد ديونها لايران.

يذكر ان هذا اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بين ايران ومجموعة 1+4 بل انه عقد في اطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.

روابط ذات صلة

باقري كني: المباحثات ايجابية وماضية باتجاه الامام

باقري كني التقى المبعوث الكوري في فيينا بناء على طلب الأخير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كازاخستان.. الشرطة تعتقل نحو ألفي متظاهر في ألما آتا

الحرية والتغيير السودانية تنفي إجراء أي نقاشات حول إعلان سياسي جديد

وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع طويل مع المرض

العميد فدوي: الانتقام من آمري اغتيال الشهيد سليماني حتمي

السعودية.. تسجيل 3168 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

غوتيريش يحث السودانيين على ايجاد ارضية للديموقراطية