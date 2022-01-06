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وكالة تاس: الشرطة في قازاخستان تعتقل نحو ألفي شخص في ألماتي

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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