شاهد..زراعة المخدرات وتخزينها تحت المنازل في الكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

وقال المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة خلال برنامج " غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن سياسية التهويد للاراضي الفسطينية من قبل الكيان الصهيوني مازالت قائمة، وهذا يتجلى بشكل واضح من خلال مايحصل في النقب المحتلة.

وحول تأثير تزايد عدد الفقراء في الكيان الصهيوني، قال عواضة ان تأثيرات تزايد حالات الفقر في المجتمع الصهيوني تتجلى في زيادة العنف، والسرقات وتعاطي المخدرات وتفشي الجريمة بشكل كبير اضافة داخل المجتمع الصهيوني.

وحول تزايد ظاهرة الانتحار في "الموساد" قال المتابع للشأن الاسرائيلي إن هذه الظاهرة تظهر الجانب العدائي في سلوك عناصر "الموساد" التي على اساسها اقيم الكيان الصهيونى، مشيرًا الى ان ضابط وكبار المسؤولين في الموساد هم مرضى نفسيون ويعانون من امراض نفسية وسلوك خطير، وهذا نتيجة المهمات التي قاموا بها على المستوى الخارجي والداخلي لليكان الصهيوني.

ووعن موضوع زرع المخدرات وتخزينها تحت المنازل في الكيان الصهيوني، كشف عواضة أن حوالي 54بالمئة من جيش الاحتلال الاسرائيلي يتعاطون مادة الحشيش و25 بالمئة من الشباب في المدراس والجامعات يتعاطون مادة الماري جوانا، موضحًا أن هذا التفلت في تعاطي المخدرات وزراعة تحت المنازب داخل الكيان الصهيوني يأتي نتيجة الازمات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة التي يعاني منها المجتمع الصهيوني.

https://www.alalam.ir/news/5983593