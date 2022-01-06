الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، عن إصابة الوزير خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد.

العالم-الكويت

وحسب بيان الوزارة، فإن المسحة التي أجريت بشكل روتيني صباح اليوم للوزير، أكدت إصابته بكوفيد-19.

وأضافت أن الدكتور السعيد يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وممارسة مهامة عن بعد.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 425455 حالة، لافتة إلى عدم وجود حالات وفاة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية مسؤولة، قولهم إن الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً.

وأكدت المصادر أن التوجه نحو تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ مستبعد في الوقت الحالي.

كما أشارت المصادر إلى وجود استنفار حكومي حاليا لتسريع منح الجرعة الثالثة التعزيزية، لافتة أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات تُرفع إليها من لجنة طوارئ كورونا في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.

روابط ذات صلة

الكويت تتخذ قرارات جديدة بخصوص الوضع الوبائي الجديد

الكويت تحبط محاولة 3 متسللين بحرا تهريب 86 كيلو غرام حشيش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: منظمة حظر الأسلحة أوقفت تعاونها مع سورية سعيا لإلقاء اللوم عليها

الصحة الايرانية: 1579 إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

اليمن..تنظيم "مستقبل العدالة" يحيي ذكرى سنوية استشهاد سليماني والمهندس

كازاخستان تعلن تصفية "مجموعة إرهابيين" أمام مقر شرطة

السودانيون يتوجهون نحو القصر الرئاسي رفضا للحكومة العسكرية

بالفيديو.. هكذا أحيا الفلسطينيون اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني