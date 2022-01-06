إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

العالم-الكويت

وحسب بيان الوزارة، فإن المسحة التي أجريت بشكل روتيني صباح اليوم للوزير، أكدت إصابته بكوفيد-19.

وأضافت أن الدكتور السعيد يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وممارسة مهامة عن بعد.

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 425455 حالة، لافتة إلى عدم وجود حالات وفاة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية مسؤولة، قولهم إن الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً.

وأكدت المصادر أن التوجه نحو تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ مستبعد في الوقت الحالي.

كما أشارت المصادر إلى وجود استنفار حكومي حاليا لتسريع منح الجرعة الثالثة التعزيزية، لافتة أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات تُرفع إليها من لجنة طوارئ كورونا في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.