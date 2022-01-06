الصحة الايرانية: 1579 إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

العالم-إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 203 آلاف و 46 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 269 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2209 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 47 ألفا و 528 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 24 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 802 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 60 مليونا و 21 ألفا و 430 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 52 مليونا و 416 ألفا و 390 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 9 ملايين و 389 ألفا و 424 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 121 مليونا و 827 ألفا و 244 جرعة.