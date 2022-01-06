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في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر..

الرئيس الأسد: الشهيدان سليماني والمهندس الركيزة الاساس لمواجهة الأعداء

الرئيس الأسد: الشهيدان سليماني والمهندس الركيزة الاساس لمواجهة الأعداء
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

القت المستشارة السورية بثينة شعبان كلمة الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس  في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

العالم - سوريا

وفي كلمةٍ ألقتها المستشارةُ السياسية والإعلامية بثينة شعبان في مراسمِ إحياءِ الذكرى الثانيةِ لإستشهادِ قادة النصر شدد الرئيس الأسد على أنّ الشهيدَ قاسم سليماني كان يشكل خطراً على مصالحِ واشنطن وحلفائِها في المنطقة وأنه عمل على تقويضِ أسسِ استراتيجيةِ الولاياتِ المتحدة المتمثلة بالفرقةِ والفتنة مشيراً إلى اَنّ الشهيدَ قاسم سليماني عمل على غرسِ روحِ التضحية والفداءِ من أجلِ الأوطانِ والإنسان.

واضاف الرئيس الاسد في كلمته، ان الشهيد قاسم سليماني كان يفعل ما يقول، وان الأعداء فهموا خطورة الشهيد سليماني على مشاريعهم الإجرامية.

وقال الرئيس السوري: ان الشهيدين سليماني والمهندس يمثلان الركيزة الاساس في مواجهة الأعداء.

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