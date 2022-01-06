كازاخستان تعلن تصفية "مجموعة إرهابيين" أمام مقر شرطة

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم شرطة المدينة، سلطنة آزيربيك، في تصريح صحفي: "جرى منذ قليل صد هجوم على إدارة شرطة منطقة ألمالينسك. وتمت تصفية مجموعة من الإرهابيين، وعددهم غير محدد حاليا".

وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على الارتفاع بمرتين لأسعار الغاز النفطي المسال.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك الما آتي، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.