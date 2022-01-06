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سورية.. كلمة السفير الإيراني لدى دمشق مهدي سبحاني في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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