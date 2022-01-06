قناة العالم
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
سورية.. السفير سبحاني: عازمون على المضي قدما في طريق الشهيد سليماني
سورية.. السفير سبحاني: الادارة الاميركية الارهابية اقدمت على اغتيال بطل مواجهة الارهاب لانهاء مكتب ومدرسة الشهيد سليماني
سورية.. السفير سبحاني: الهزائم المتكررة على المستوى السياسي جعلت قادة واشنطن يعتمدون اللجوء الى الحل العسكري
سورية.. السفير سبحاني: الشهيد سليماني له الدور الرئيسي في تغيير معادلة القوة لصالح شعوب المنطقة
سورية.. كلمة السفير الإيراني لدى دمشق مهدي سبحاني في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
سورية.. كلمة السفير الإيراني لدى دمشق مهدي سبحاني في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
سورية.. كلمة السفير الإيراني لدى دمشق في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
سورية.. مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
اللواء غراب: القوات اليمنية كانت على أهبة الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع السفن الاميركية إن تدخلت للافراج عن السفينة الاماراتية
سورية.. كلمة الرئيس السوري بشار الأسد تلقيها المستشارة بثينة شعبان في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
سورية.. السفير سبحاني: عازمون على المضي قدما في طريق الشهيد سليماني
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
التواصل
الأوز المهاجر يحط الرحال في شمال ايران
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١
انقلاب الصورة
الى اليمن نشدّ الرحال.. انتصارات متوالية والجوف تتحرر
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩
أهم الأخبار
هل تفجر قضية الأسرى المعركة مع الإحتلال؟
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤
أهم الأخبار
أسرى فلسطينيون يكشفون عن معاناتهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧
انقلاب الصورة
مسار التطبيع يتعثر والسبب..
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤
انقلاب الصورة
تعثر مسار التطبيع والمانع، شعوب مناهضة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
في ظل وصول وحدات روسية الى كازاخستان..
وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا قضايا هامة
مكان لايخطر على البال يحوي أسوأ الجراثيم على الاطلاق!
سفير إيران لدى دمشق: الشهيد سليماني تحول إلى مكتب ومدرسة
الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بكورونا في الامارات
تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث..
أبعاد الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا
موسكو: منظمة حظر الأسلحة أوقفت تعاونها مع سورية سعيا لإلقاء اللوم عليها
مقالات و تحليلات
ما رأيكم.. بمعركة الأسرى والأمعاء الخاوية و كسر إرادة الاحتلال؟
اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟
شراكة ابن سلمان وآل شيخ لتنفيذ مشروع 'الإنفتاح'
سطام آل سعود.. انت أقل من قيطان في بسطار الشهيد ابو مهدي المهندس
روسيا تضغط على اردوغان للوفاء بالتزاماته في 'خفض التصعيد' بسوريا
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.