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الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بكورونا في الامارات

الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بكورونا في الامارات
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة في البلاد.

العالم-الامارات

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه "تم إجراء 405418 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة".

وأضافت: "تم الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الجائحة 777584 إصابة".

وأعلنت وزارة الصحة الاماراتية عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك، ويبقى عدد الوفيات في الدولة بسبب كورونا 2170 حالة.

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الكشف عن 2687 حالة إصابة جديدة بكورونا في الامارات

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