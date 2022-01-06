الخطوط الجوية القطرية تطالب شركة إيرباص بتعويض يبلغ 618 مليون دولار

العالم-قطر

وصرح مصدر مطلع، أن الطرف القطري يطالب بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن استخدام طائرات من هذا الطراز.

ويبلغ عدد الطائرات المتضررة في أسطول الشركة القطرية 21 طائرة، وجاء قرار تعطيلها بأمر من السلطات التنظيمية المحلية نظرا لظهور هذا العيب، والذي يشكل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.

وأعلنت الشركة القطرية، الشهر الماضي، بدء إجراءات التقاضي ضد "إيرباص" لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية ستكون أمام محكمة بريطانية.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قالت إن جمع محاولاتها للوصول إلى حل ملائم مع "إيرباص" باءت بالفشل، مضيفة أن المشكلة "تؤثر عليها سلبا".

وفي شهر يونيو/ حزيران أعلنت الخطوط الجوية رفضها تسلم أي طائرة جديدة من طراز "إيرباص إيه 350"، بعدما قالت إنها اكتشفت أنه يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد.