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إليك وصفات طبيعية للتخلص من السعال

إليك وصفات طبيعية للتخلص من السعال
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

مع برودة الجو. وتقلبات الفصول يصاب العديد بالانفلونزا والحساسية مما يسبب السعال، وهو أمر مزعج ويمنع الكثير عن النوم وممارسة حياتهم بطبيعة.

العالم-منوعات

لذا نقدم لك وصفات منزلية للتخلص من السعال:

العسل: يحتوي على خصائص من شأنها أن معالجة مشكلة السعال التي تعانين منها. ما عليك القيام به هو خلط ملعقتين من العسل مع المياه الفاترة ويمكنك إضافة الليمون أيضًا.

البروبيوتيك: يعرف البروبيوتيك بتأثيره الإيجابي على الصحة الشخصية . قد لا يعالج البروبيوتك مشكلة الكحة بالكامل. إلا أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي. ويزيل البكتيريا الموجودة على الأمعاء.

بروميلين: يقال أن البروميلين الموجود في الأناناس يمكن أن يعالج مشكلة الكحة بالكامل. وأن يتخلص من المخاط الموجود في الحلق. لذلك من أجل الإستفادة من هذه الفاكهة. تأكدي من تناول قطعة من الأناناس. أو شرب 3 أونصات من عصير الأناناس ثلاث مرات في النهار.

النعناع: هل كنت تعلمين أن النعناع من بين المكونات التي تعالج الكحة؟ قومي بإضافة ثلاث. أو أربع قطرات من النعناع إلى 150 ميليلتر من المياه الساخنة. وقومي بوضع منشفة صغيرة داخل الكوب ومن ثم ضعيها على وجهك. وستلاحظين تخفيف حدة الأعراض التي تعانين منه.

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