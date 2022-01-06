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أسير فلسطيني يدخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال

أسير فلسطيني يدخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

يدخل، الخميس، الأسير الفلسطيني كريم يونس (63 عاما) عامه الـ40 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن يونس اعتُقل من بلدة عارة في 6 يناير/ كانون الأول 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد.

ووفق نادي الأسير، فإن سلطات الاحتلال حددت المؤبد للأسير يونس بـ40 عاما، أي أنه في العام الأخير لاعتقاله.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال رفضت إدراج الأسير يونس في كافة صفقات التبادل والإفراجات التي جرت خلال فترة اعتقاله.

وفي مايو/ أيار 2017، صادق المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني “فتح” على تعيين يونس عضوا باللجنة المركزية للحركة.

ووفق نادي الأسير “تعتقل إسرائيل 25 فلسطينيا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (1993) بشكل متواصل، إضافة إلى أسرى آخرين أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار (2011) ثم أُعيد اعتقالهم عام 2014 أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من 41 عاما”.

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