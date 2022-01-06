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بلينكن يدعو إلى "تسوية سلمية" للأوضاع في كازاخستان

بلينكن يدعو إلى
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى اليوم الخميس اتصالا مع نظيره الكازاخستاني، مختار تيليوبردي، حيث دعا لتسوية سلمية للأوضاع في كازاخستان.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن تحدث مع تيليوبردي "حول حالة الطوارئ المستمرة في كازاخستان".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، حسب البيان، "الدعم الكامل من الولايات المتحدة للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وحرية الإعلام وناشد إلى تسوية الأزمة بطرق سلمية واحترام لحقوق الإنسان".

وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

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