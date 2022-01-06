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العميد قاآني: المقاومة هي من تجليات الصراط المستقيم

العميد قاآني: المقاومة هي من تجليات الصراط المستقيم
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني ان شهداء محور المقاومة لا ينحصرون في منطقة محددة بل ضحوا بأنفسهم من أجل أهدف سامية بغض النظر عن حدود الدول.

العالم-إيران

ونقلت قناة العالم عن قاآني قوله في كلمة له، اليوم الخميس، خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ان المقاومة مشروعة ومقبولة من قبل جميع أحرار العالم.

وتابع ان الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة.

وأكد ان شهداء المقاومة أزالو الهموم والأحزان الناتجة عن السياسات الصهيوأميركية من وجوه شعوب المنطقة.

واضاف: نحن تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة.

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العميد قاآني: المقاومة هي من تجليات الصراط المستقيم

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