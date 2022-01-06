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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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العميد قاآني: الصهاينة اصبحوا يشيدون الجدران الاسمنتية حولهم بعد أن كانوا يطمحون إلى السيطرة على الأراضي بين نهري النيل والفرات
العميد قاآني: قادة البحرية الأميركية كانوا قد حذروا ترامب من أي مواجهة مع إيران
العميد قاآني: ثقافة الجهاد لدى مجاهدي المقاومة تختلف جذريا عن ثقافة القتال والسياسة الصهيوأميركية والوهابية
العميد قاآني: تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة
العميد قاآني: تحملنا اجراءات الحظر طيلة العقود الأربعة الماضية ونجحنا في إدارة البلاد بكل عزة
العميد قاآني: شهداء المقاومة أزالوا الهموم والأحزان الناتجة عن السياسات الصهيوأميركية من وجوه شعوب المنطقة
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية نموذج وقدوة لكافة أبناء البشر الذين يريدون أن يسلكوا طريق المقاومة
العميد قاآني: شهداء محور المقاومة لا ينحصرون في منطقة محددة بل ضحوا بأنفسهم من أجل أهدف سامية بغض النظر عن حدود الدول
إيران.. كلمة قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
إيران.. مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني
العميد قاآني: الصهاينة اصبحوا يشيدون الجدران الاسمنتية حولهم بعد أن كانوا يطمحون إلى السيطرة على الأراضي بين نهري النيل والفرات
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
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