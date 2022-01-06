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العالم المصري فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء ونصب مشانقهم!

العالم المصري فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء ونصب مشانقهم!
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

حذر العالم المصري الكبير فاروق الباز من البناء على الأراضي الزراعية الحالية.

العالم-مصر

وقال الباز: "يجب تطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية"، على حد تعبيره.

وتابع الباز خلال تصريحات في برنامج "90 دقيقة": "هناكل بعض بعد كدا.. يجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي".

وتطرق خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، للمشروعات القومية الزراعية في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

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العالم المصري فاروق الباز يطالب بإعدام هؤلاء ونصب مشانقهم!

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