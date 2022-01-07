أبعاد الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا

العالم - مع الحدث

ما أبعاد الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأميركية في البلدين؟وهل بدأت المقاومة الفعلية للقوات العسكرية الاميركية في العراق وسوريا؟ ولماذا تزامنت والمطالبات بخروج القوات الاميركية من المنطقة في ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس؟ وكيف يفهم الدخول الصهيوني على الخط بإستهداف القنيطرة السورية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي محمد مرتضى، ورئيس مركز ارتقاء للدراسات والبحوث عباس العرداوي، والخبير العسكري العميد هيثم حسون.