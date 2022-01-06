الرئيس اللبناني يوقّع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي

العالم - لبنان
ووقّع المرسوم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وفي ما يلي نص المرسوم:
"ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيّما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمنًا.
المادة الثانية: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستُحال إلى مجلس النواب.
- مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلّقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشيّة الملحّة التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما القوانين الاتية:
- اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
- اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
- اقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.
- مشروعا قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
- عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجّهة إلى الحكومة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .