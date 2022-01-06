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ترامب يهاجم بايدن بسبب خطابه حول هجوم الكابيتول

ترامب يهاجم بايدن بسبب خطابه حول هجوم الكابيتول
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في إحياء ذكرى مرور عام على هجوم الكابيتول ليس إلا "مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله".

العالم ـ الأميركيتان

وأوضح ترامب في بيان أن بايدن "استخدم اسمي اليوم في محاولة لتعميق الانقسام في الولايات المتحدة. هذه المسرحية السياسية ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن بايدن فشل بشكل تام وكامل".

وكان بايدن اتهم سلفه، اليوم الخميس، بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في السادس من يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في خطاب في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونغرس: "للمرة الأولى في تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمي للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول".

وأضاف: "لم تكن تلك مجموعة من السياح. كان تمردا مسلحا"، لافتا إلى أن ترامب اختلق "شبكة من الأكاذيب"، مفضلا "السلطة على المبادئ".

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